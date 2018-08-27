ملك البلاد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من رئيسة جمهورية كرواتيا المنامة في 27 اغسطس / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، برقية شكر جوابية من فخامة السيدة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا وذلك ردا على تهنئة ملك البلاد المفدى لها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها .



أعربت فيها فخامتها عن خالص شكرها وتقديرها لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة الصادقة، متمنية لجلالته موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار. ‎





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1750 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/08/27 - 07 : 09 PM