جلالة الملك المفدى يستقبل قاضي محكمة التمييز الشرعية رئيس بعثة مملكة البحرين للحج المنامة في 27 أغسطس/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان قاضي محكمة التمييز الشرعية رئيس بعثة مملكة البحرين للحج وذلك للسلام على جلالته بمناسبة عودة البعثة من الديار المقدسة بعد انتهاء موسم الحج.



حيث أطلع فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان جلالته على إحصائيات البعثة لهذا العام والحالة الصحية للحجاج البحرينيين، وقدم لجلالته شرحاً موجزاً حول التسهيلات التي قدمتها البعثة والتي تضمنت خدمات الرعاية الطبية والوقائية لكافة الحجاج بالإضافة إلى عدد من البرامج والخطط التي تعتزم البعثة تنفيذها خلال مواسم الحج القادمة .



وهنأ جلالته حجاج البحرين بسلامة العودة الى أرض الوطن ، سائلاً المولى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم ومناسكهم وأن يجعل حجهم مبروراً وذنبهم مغفوراً وسعيهم مشكوراً.



وأشاد جلالة الملك المفدى بالجهود الطيبة التي تضطلع بها البعثة البحرينية وحرصها على المتابعة والإشراف على أداء حملات الحج لضمان تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للحجاج البحرينيين وليتمكنوا من أداء المناسك بكل سهولة ويسر. وأكد جلالته أن خدمة الحجاج أمانة وشرف وواجب يستدعي تضافر الجهود من قبل الجميع والعمل دوماً على تقديم أفضل الخدمات المتكاملة لضمان راحة حجاج المملكة.



وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك المفدى عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة على النجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج هذا العام بفضل من الله تعالى ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه على الإشراف شخصياً على الخدمات المقدمة لهم . وأشاد جلالته بما تبذله الحكومة السعودية وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة من جهود كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وما يشهده الحرم المكي والحرم المدني الشريفين من أعمال إنشائية رائدة في إطار خطة التطوير والتوسعة المستمرة من أجل راحة الحجاج والمعتمرين ، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ويديم عليها نعمة الرخاء والأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه.



ومن جانبه أعرب رئيس بعثة الحج عن بالغ شكره وتقديره لصاحب الجلالة على توجيهات جلالته الكريمة وحرصه المتواصل على الاطمئنان على راحة حجاج المملكة ومتابعة جميع شؤونهم وتقديم كافة أوجه الدعم لبعثة الحج البحرينية ، ضارعاً إلى الباري عز وجل ان يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والسعادة.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1733 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/08/27 - 40 : 08 PM