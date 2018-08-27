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جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الكاميروني
2018/08/27 - 07 : 08 PM
المنامة في 27 اغسطس / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، وذلك ردا على تهنئة ملك البلاد المفدى له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

أعرب فيها فخامته عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة الصادقة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار. ‎

م.ف.ق/ع ذ

بنا 1659 جمت 27/08/2018


عدد القراءات : 45         اخر تحديث : 2018/08/27 - 02 : 09 PM
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