جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس التونسي المنامة في 27 اغسطس / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وذلك ردا على تهنئة ملك البلاد المفدى له بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية .



أعرب فيها فخامته عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة الصادقة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم و النماء . ‎



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1658 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/08/27 - 03 : 09 PM