وزير الأشغال يفتتح معرض البحرين العقاري (BaPDEX) المنامة في 27 اغسطس / بنا / افتتح سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري معرض البحرين العقاري (BaPDEX) في نسخته الثالثة وذلك في مجمع سيتي سنتر البحرين والذي يشارك فيه كبرى شركات التطوير العقاري البحرينية والخليجية.



وقال سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف إن ما شوهد في معرض البحرين العقاري اليوم من مشاريع عقارية كبيرة ومميزة يفوق حجمها الملياري دينار وتتضمن وحدات وشقق سكنية ذات مواصفات حديثة تتناسب والحياة العصرية التي تعيشها شعوب منطقة الخليج اليوم، مؤكداً سعادته على الدور المميز الذي تضطلع به شركات التطوير العقاري والذي بلا شك يسهم في تشجيع الاستثمار في المجال العقاري وفي تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.



مضيفاً سعادته أن ما يشاهد في مملكة البحرين من مشاريع عمرانية كبيرة أتت كثمرة اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات جلالته لتحقيق أعلى مستويات الرفاه الاقتصادي ووضع الحلول المناسبة من أجل ذلك ، مؤكداً سعادته بأن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ، ومن خلال برامجها ومشاريعها تولي القطاع العقاري اهتماماً كبيراً لما يمثله من أهمية كأحد أهم القطاعات غير النفطية التي يعتمد عليها الاقتصاد البحريني، مثنياً في الوقت ذاته على دعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، على تعزيز دور القطاعات غير النفطية ومنها القطاع العقاري، متوجاً هذا الدعم بإصدار قانون التنظيم العقاري وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري والتي تعمل اليوم على تنظيم القطاع كجهة أوجدت لدعم الشركات والمشاريع العقارية وضامنة لحقوق جميع الاطراف في هذا المجال وفي إطار قانوني منظم.



كما قدم سعادة المهندس عصام خلف الشكر لرئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري وجميع أعضاء الجمعية على إقامة هذا المعرض الهام الذي يوفر فرصة للاطلاع على أهم المشاريع العقارية المطروحة.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1507 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/08/27 - 24 : 07 PM