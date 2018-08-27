اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج تعود إلى أرض الوطن بعد إنهاء مهمتها الوطنية والإنسانية المنامة في 27 أغسطس/ بنا / عادت اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج برئاسة الدكتور إبراهيم فاروق عبيد إلى مملكة البحرين اليوم الاثنين بعد أن قامت بمهامها الوطنية والإنسانية لحجاج مملكة البحرين في الديار المقدسة على أكمل وجه، من خلال تقديم الخدمات الصحية العلاجية المتكاملة لكل الحالات التي توافدت على عيادات اللجنة الطبية في الديار المقدسة.



وبهذه المناسبة، أثنت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح على الجهود المخلصة التي قدمتها اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال التواجد في جميع المشاعر المقدسة واستقبال الحجاج الذين يحتاجون العلاج ومتابعتهم منذ لحظة وصولهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.



وأشادت الصالح بالخدمات الصحية والعلاجية المتميزة التي قدمتها اللجنة الطبية؛ والتي جاءت نتيجة توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه السديدة بضرورة الاهتمام بحجاج مملكة البحرين وتقديم الرعاية الصحية الخاصة لهم، حيث يحث سموه بضرورة تقديم كل الدعم والمساندة لحجاج مملكة البحرين منذ اللحظة الأولى لوصولهم للديار المقدسة وتأديتهم مناسك الحج حتى عودتهم إلى أرض الوطن وهم يتمتعون بصحة وعافية.



وتقدمت سعادة الوزيرة بجزيل الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة الطبية للحج لما قاموا به من عمل إنساني وروحاني وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لضيوف الرحمن ليتمكنوا من تأدية مناسك الحج بكل يُسر وسهولة ودون مشاكل ومعوقات صحية حتى عودتهم إلى أرض الوطن غانمين سالمين.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1442 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/08/27 - 49 : 05 PM