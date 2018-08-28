قوات الأمن المصرية تقتل 5 إرهابيين في مداهمة بالصعيد القاهرة في 27 أغسطس / بنا / تمكنت قوات الامن المصرية من قتل خمسة عناصر إرهابية فجر اليوم الاثنين بعد تبادل إطلاق النار معهم أثناء مداهمة لمنطقة جبلية بمحافظة سوهاج بصعيد البلاد.



وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية أن المسلحين كانوا يختبئون في خور جبلي بمركز أخميم التابع لمحافظة سوهاج استعدادا لتنفيذ "عمليات عدائية".



وذكرت الداخلية أن المسلحين بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن أثناء حصارها للمنطقة، مضيفة أن القوات عثرت في الموقع على ثلاث بنادق آلية وطلقات نارية ووسائل إعاشة وأوراق تنظيمية.



وافادت الوزارة بأنه عُثر بحوزة المجموعة الارهابية على 3 بنادق آلية، وكمية من الطلقات ، ووسائل إعاشة ، وبعض الأوراق التنظيمية.



وتتولى نيابة أمن الدولة العليا المصرية التحقيق الواقعة .













ع ذ



بنا 1306 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/08/27 - 41 : 04 PM