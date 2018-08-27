مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يستقبل الدكتورة موزة الدوي المنامة في 27 اغسطس / بنا / استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام بمكتبه في قصر القضيبية اليوم الدكتورة موزة عيسى سلمان الدوي أستاذ مساعد علم الاجتماع بجامعة البحرين، والتي أهدته نسخة من كتابها بعنوان (المشاركة السياسية للمرأة البحرينية .. تحديات وطموحات ) .



وقد أثنى السيد نبيل بن يعقوب الحمر على الجهد الطيب الذي بذلته الدكتورة موزة الدوي في إعداد هذا الكتاب القيم وما تضمنه من معلومات حول مشاركة المرأة البحرينية في الحياة السياسية، مشيداً بدور المرأة البحرينية واسهاماتها الفاعلة في مسيرة العمل الوطني وحضورها المميز كشريك أساسي في بناء المملكة وتطورها وازدهارها في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، متمنياً للكاتبة دوام التوفيق والسداد .



كما أعرب المستشار الإعلامي لجلالة الملك المفدى عن تقديره لدور الكتاب والباحثين البحرينيين وجهودهم الطيبة في تعزيز مكانة المملكة في الحقول الثقافية والفكرية بما يطرحونه من إصدارات وكتب قيمة ومتنوعة.



وقد أعربت الدكتورة موزة الدوي عن شكرها وتقديرها للمستشار نبيل الحمر على دعمه وتشجيعه للكتاب والباحثين البحرينيين والتي تعد دافعاً لهم للمزيد من الإصدارات والبحوث لكل ما من شأنه تطور وتقدم هذا الوطن العزيز.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1244 جمت 27/08/2018





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