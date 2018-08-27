جامعة الخليج العربي تشارك في مؤتمر ومعرض الإبداع التقني في العمل الخيري في أكتوبر المقبل المنامة في 27 أغسطس / بنا / تشارك جامعة الخليج العربي في مؤتمر ومعرض الإبداع التقني في العمل الخيري 2018، الذي ينعقد في نسخته الثالثة في أكتوبر المقبل تحت شعار (تطويع التقنية لخدمة الإنسانية برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان. وبمشاركة حوالي 400 شخصية من قادة، وخبراء، ومختصين، دوليين وعدد من المهتمين والفاعلين في العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية والذين يمثلون أكثر من 200 مؤسسة خيرية من 23 دولة.

وسيتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، رئيس قسم الابتكار وإدارة التقنية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور عوده الجيوسي عن دور التقنية والابتكار في التحول المجتمعي، ودور الابتكار في استدامة العمل الخيري الإنساني، ودور الابتكار الاجتماعي في تأكيد فكرة التكافل الاجتماعي والثراء المعرفي في الحضارة العربية الإسلامية، إلى جانب بيان دور الوقف الخيري في التمويل المبتكر والذي يسمى الابتكار المعتمد على المستخدمين أو الابتكار المفتوح.



كما يعرض المؤتمر أفضل المبادرات والممارسات العربية في المجال الخيري والإنساني، وسبل تطويع التقنية في تطور الأوقاف الخيرية لخدمتها واستثمارها بالشكل الأمثل، والتقنية في خدمة ودعم النشاطات الإنسانية والخيرية بمختلف صورها، إلى جانب تنظيم ورش عمل متنوعة لاكتشاف المستجدات التقنية، والتوجهات العالمية في الاستثمار والاستدامة المالية للعمل الإنساني، وتكنولوجيا سلسلة الكتل، ومختبرات الابتكار الاجتماعي في العمل الخيري، ودور التقنية في تحدي الإعاقة إضافة إلى محاور تتعلق بتقنيات الإعلام الذكي والمشاركة الإلكترونية.



ويستعرض المؤتمر مجالات التطوير الجذري في شتى ميادين العمل الخيري، ويبرز الأفكار والحلول الإبداعية والابتكارات التقنية المعدة خصيصًا لصالح الكيانات والمشروعات الخيرية المختلفة، بهدف تحقيق إنجازات جديدة ونوعية في هذا القطاع لتحقيق نهضة إنسانية ومجتمعية حقيقية وشاملة، وذلك بمشاركة نخبة من رموز العمل الخيري والإنساني وقياداته والمسؤولين والمانحين وصناع القرار حول العالم.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 1125 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/27 - 13 : 03 PM