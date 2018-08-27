وزارة الصحة تعلن عن دعمها لحملة "أطفالنا كالذهب"‎ المنامة في 27 اغسطس / بنا / تنفيذا لتوجيهات سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وانطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية ودور المبادرات التطوعية في دعم ومساندة ما تقدمه الوزارة من خدمات صحية وعلاجية، وبمتابعة من قبل سعادة الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري بدأت وزارة الصحة بالتحضير لتنفيذ الحملة التطوعية للتوعية بمرض سرطان الأطفال "أطفالنا كالذهب"، والتي تنظمها مبادرة "ابتسامة" للعام الخامس على التوالي، بهدف نشر الوعي بمرض سرطان الأطفال لدى مختلف شرائح المجتمع في مملكة البحرين.



وخلال لقاء مشترك بين إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ومبادرة "ابتسامة" اتفق الجانبان على التعاون في تنظيم عدد من الفعاليات طوال شهر سبتمبر القادم، وهو الشهر الذي جرى تخصيصه عالميا للتوعية بمرض سرطان الأطفال.



وأثناء اللقاء أكدت مديرة إدارة تعزيز الصحة الدكتورة وفاء الشربتي بأن التعاون مع مبادرة "ابتسامة" يأتي في إطار عمل الإدارة على تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية للمجتمع البحريني بعوامل الأخطار المؤدية للإصابة بمرض السرطان كأحد الركائز الجوهرية التي تعتمد عليها برامج المكافحة من السرطان في جميع المراحل العمرية، ومن ضمنها شريحة الأطفال، وأوضحت أن الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من خلال تعزيز الصحة والوقاية هو الهدف الاستراتيجي الأول الذي تتبناه وزارة الصحة بتوجيهات ودعم متواصل من سعادة وزيرة الصحة، لافتة إلى أن تعزيز أنماط الحياة الصحية ونشر الوعي حول الكثير من الأمور المتعلقة بالصحة يعتبر أحد المرتكزات الأساسية للتقليل من نسبة الإصابة بالأمراض غير السارية ومضاعفاتها، والحد من الكثير من الأمراض.



وأشارت الدكتورة الشربتي خلال اللقاء إلى أهمية حملة "أطفالنا كالذهب" في نشر الوعي بسرطان الاطفال وتعريف أولياء الامور بالعلامات الأولية التي قد تكون مؤشرات لإصابة الطفل بالمرض مما يستدعي الحاجة للاستشارة الطبية للتأكد من الحالة الصحية للطفل والاكتشاف المبكر وهو ما يرفع من فرص التعافي من المرض بإذن الله، كما ان الحملة سيكون لها دور كبير بتوعية المجتمع بأنماط الحياة الصحية التي قد تساهم بشكل كبير في حماية الطفل من الإصابة بهذا المرض.



وقالت "نريد من خلال مشاركتنا في حملة "أطفالنا كالذهب" توعية الجميع بما فيهم كوادر القطاع الصحي والطبي في المراكز الصحية تحديدا بأهمية الوعي بمرض سرطان الأطفال، ووضع برامج توعوية معززة لأنماط الحياة الصحية لذلك سنقوم بتنظيم عدد من الفعاليات التوعوية في المراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي بالتعاون مع منظمي الحملة".



ومن جانبه أكد صباح عبد الرحمن الزياني، رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل الشبابية التي تتبع لها مبادرة "ابتسامة" أن وزارة الصحة تعتبر الشريك الرئيسي في تنفيذ حملة "أطفالنا كالذهب" وتحقيق أهدافها المنشودة تجاه خدمة مرضى السرطان من الأطفال على وجه التحديد، وتسخير كافة الجهود الإنسانية الداعمة لهذه الفئة من المرضى وأهاليهم سواء نفسياً أو اجتماعياً والتي تساهم بشكل إيجابي في سرعة تعافيهم من المرض.



وأعرب الزياني عن شكر متطوعي "مبادرة ابتسامة" لسعادة وزيرة الصحة ولمديرة إدارة تعزيز الصحة العامة في وزارة الصحة على دعمهم المتواصل للمبادرة، مشيدا باستعداد وزارة الصحة الدائم للمشاركة في المبادرات التطوعية القيمة التي تعمل على تعزيز ونشر الوعي المجتمعي حول سرطان الاطفال وأهمية الدعم النفسي والاجتماعي في شفاء المرضى ومحاربة المرض.



والجدير بالذكر بان حملة "اطفالنا كالذهب" من المقرر أن تنطلق في 2 سبتمبر القادم بفعالية كبرى تقام بحضور مجموعة من الشخصيات الرسمية والإعلامية وبمشاركة عدد كبير من ابطال "ابتسامة" واولياء امورهم، كما وستقام طوال شهر سبتمبر فعاليات متنوعة في جميع مناطق المملكة وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.



م.ف.ق/و.ش



بنا 1124 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/08/27 - 11 : 03 PM