لدى عودتهم إلى أرض الوطن .. شؤون الجنسية والجوازات والإقامة توزع الورود على حجاج المملكة المنامة في 27 أغسطس / بنا / تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية الذي تنتهجه وزارة الداخلية، قام عدد من موظفي شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بتوزيع الورود على حجاج بيت الله الحرام لدى وصولهم إلى مطار البحرين الدولي وتهنئتهم بإتمامهم لفريضة الحج وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.



وحرصاً من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة على تسهيل إجراءات وصول الحجاج ، فقد تم فتح جميع المسارات لضمان انسيابية الحركة وتقليل فترة الانتظار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة مطار البحرين الدولي، وشركة مطار البحرين، وشركات الطيران الناقلة للحجاج.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 1108 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/27 - 25 : 02 PM