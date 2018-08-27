قسم التخدير بالسلمانية يستضيف البروفيسور إيريك الخبير في علاج الألم وزرع أجهزة تحفيز الحبل الشوكي المنامة في 27 أغسطس / بنا / أكد الدكتور حازم العالي رئيس قسم التخدير وعلاج الألم بمجمع السلمانية الطبي أنه في إطار التعاون المستمر بين وزارة الصحة واللجنة العليا للعلاج بالخارج، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، بتوفير أفضل سبل العلاج للمواطنين، فقد استضاف قسم التخدير البروفيسور الزائر إيرك بوشر من سويسرا، استشاري علاج الألم والمتخصص في زرع أجهزة تحفيز الحبل الشوكي لمرضى الآلام المزمنة.

وأشار الدكتور العالي أن الطبيب الزائر قد قام بمعاينة وتشخيص عشرين مريضًا من مرضى الآلام المزمنة في عيادة الألم، كما أجرى الطبيب إيرك 3 عمليات جراحية لمن استدعت حالتهم لذلك.



ومن جانبه، صرح الدكتور معتصم محمد استشاري التخدير وعلاج الألم، بأن إحدى تلك الحالات كانت لمريض يعاني من تيبس العضلات وقد تم تبديل مضخة "الباكلوفين" المساعدة على ارتخاء العضلات بنجاح. فيما تم التدخل جراحيًا لزرع جهازين لتحفيز النخاع الشوكي لمريضين آخرين ممن يعانون من الآلام العصبية المزمنة وذلك لأول مره في المملكة.



وأكد د. حازم العالي و د. معتصم محمد بأن زيارة البروفيسور كانت موفقة جدًا وتمت العمليات بسلاسة تحت تأثير المهدئ الخفيف، لضمان التواصل مع المريض أثناء زرع أجهزة تحفيز الحبل الشوكي، ولتفادي أي آثار جانبية على الأعصاب الطرفية، مثمنين دعم الإدارة العليا بوزارة الصحة واللجنة العليا للعلاج بالخارج جهودهم في تيسير استقدام البروفيسور إيريك للمساهمة في علاج الحالات الصعبة من أمراض الآلام المزمنة ولتوفير أفضل الفرص التدريبية للارتقاء بخدمات علاج الألم في وزارة الصحة.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0854 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/08/27 - 07 : 02 PM