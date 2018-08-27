خفر السواحل التركي يضبط 183 مهاجرا غير قانوني غربي البلاد انقرة في 27 أغسطس/ بنا / ضبطت قوات خفر السواحل التركي، بولاية إزمير 183 مهاجرا غير نظامي خلال محاولتهم التسلل إلى اليونان بطرق غير قانونية.

وذكرت مصادر في خفر السواحل، لوكالة انباء "الأناضول"، أن عناصرها كشفت عن موقع 3 قوارب مطاطية قبالة خليج "مرسين لي" على مياه بحر إيجه بولاية إزمير.



وأوضحت أن قوات خفر السواحل، ضبطت في القوارب الثلاث، 139 مهاجرا غير نظامي يحملون جنسيات؛ "إفريقيا الوسطى"، والعراق، وفلسطين، والكونغو، والسنغال، وسوريا، ودول أخرى.

وفي السياق نفسه، كشف خفر السواحل التركي، عن قارب مطاطي آخر قبالة شاطئ جزيرة "آلو" بإزمير.



وأكدت المصادر نفسها، أن قوات خفر السواحل، ضبطت 44 مهاجرا غير نظامي، كانوا يحاولون التسلل إلى اليونان.

وأضافت أنه بين المهاجرين 21 سوريًا، و10 فلسطينيين، و13 عراقيًا، نقلوا إلى مديرية الهجرة بولاية إزمير.



و.ش



بنا 0735 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/08/27 - 45 : 10 AM