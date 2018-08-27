وزير الأشغال يبحث مع وكيل الزراعة والثروة البحرية خطط وبرامج تطوير القطاع المنامة في 27 أغسطس / بنا / استقبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف في مكتبه صباح اليوم وكيل الزراعة والثروة البحرية المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد للزراعة الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم.

وخلال اللقاء، تقدم الوزير خلف للوكيل والوكيل المساعد بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة صدور المرسوم الملكي رقم (٣٩) لسنة (٢٠١٨) بتعيين الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيلًا للزراعة والثروة البحرية والدكتور عبدالعزيز محمد وكيلًا مساعدًا للزراعة، مهنئًا إياهم على الثقة الملكية السامية التي أولاها إياهم جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر لتولي المسؤولية.



واستعرض الوزير خلف مع وكيل الزراعة والثروة البحرية والوكيل المساعد للزراعة بمناسبة تعيينهما سير أعمال وكالة الزراعة وبرامج وخطط التطوير في هذا القطاع الهام، مشيدًا بالخبرة الكبيرة التي يمتلكها الوكيل والوكيل المساعد في هذا المجال.



كما نوه الوزير خلف على الدور الكبير الذي تلعبه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من خلال تعاونها مع شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمؤسسات الرسمية المعنية لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي ودعم المزارعين لضمان استمرارية مهنة الزراعة في مملكة البحرين وتعاونها مع المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي الزراعي والممارسات الصحيحة للزراعة المستدامة للخروج بواقع زراعي متطور في المملكة، يصب في خدمة الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي ويقدم الدعم لشريحة عريضة من أبناء المجتمع البحريني ذات الاهتمام بالزراعة.



من جهته، قدم وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة عرضًا موجزًا عن أهم المشاريع والبرامج التنموية في قطاع الزراعة والثروة السمكية كما تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتنمية هذا القطاع والعمل على تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، كما تطرق في الوقت ذاته إلى موضوع الثروة السمكية وخطط إدارة المرافئ ودعم الصيادين ضمن مفهوم الشراكة المجتمعية في هذا الإطار.











أ.ا.ش/و.ش



بنا 0717 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/27 - 34 : 10 AM