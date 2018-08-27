المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن نظام "سي أم أس" لإدارة مكالمات المشتكين المنامة في 27 أغسطس / بنا / كشف أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خليفة بن علي الفاضل، بأن المؤسسة الوطنية بصدد تدشين نظام متكامل لإدارة المكالمات التليفونية (CMS) الخاصة بتلقي الشكاوى والاستفسارات، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من قبل فريق خدمة العملاء، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاقها خدمة الخط الساخن المجاني (80001144) لتلقى الشكاوى والاستفسارات، وفي إطار حرصها المستمر على تطوير وتحديث آليات التواصل مع المواطنين والمقيمين بهدف الوصول إلى أقصى مستويات الحماية والتعزيز في الشأن الحقوقي.

وأوضح الفاضل بأن تدشين نظام متكامل لإدارة المكالمات التليفونية أصبح أمرًا ضروريًا مع ارتفاع نسبة تلقي الشكاوى والاستفسارات منذ تدشين الخط الساخن المجاني، حيث بلغ عدد المكالمات الواردة 1326 اتصالًا، منوهًا إلى أن النظام الجديد سيسهل على مركز الاتصال بالمؤسسة الوطنية إدارة هذا الكم الكبير من الاتصالات وفق معايير عالمية، حيث سيشمل العديد من المميزات المهمة التي ستساعد في تقييم أداء موظفي الرد على العملاء وتحديد ما يلزمهم من تدريب وتقييم أدائهم بصفة دورية لضمان جودة الخدمة المقدمة من قبلهم.



وقال الفاضل إن متوسط رضا المتعاملين عن جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الوطنية فيما يتعلق بآلية استلام الشكاوى وطلبات المساعدة - بناء على استبانة تقييم الخدمات التي أطلقتها الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية في يناير من العام الجاري - قد وصلت إلى 92%، وإننا نعمل بشكل مستمر للوصول إلى أقصى مستويات الحماية والتعزيز في الشأن الحقوقي"، داعيًا متلقي الخدمة، إلى عدم التردد في تقديم الشكاوى والاستفسارات إلى المؤسسة، من خلال الاتصال على خدمة الخط الساخن.



وحصلت الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية على شهادة الآيزو في نسختها المحدثة (ISO9001:2015) في نظام إدارة الجودة الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (أيزو) كأول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تحصل على شهادة الآيزو على المستوى الإقليمي





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0710 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/08/27 - 24 : 10 AM