مقتل شخصين واصابة 11 بحادثة اطلاق نار في مدينة "جاكسونفيل" الامريكية فلوريدا في 27 أغسطس/ بنا / اعلنت الشرطة المحلية في مدينة "جاكسونفيل" شمال شرق ولاية فلوريدا الاميركية عن مقتل شخصين واصابة 11 آخرين عندما اقدم مسلح على اطلاق النار عليهم.

وقال شريف المدينة مايك وليامز خلال مؤتمر صحافي "لقد قُتل ثلاثة أشخاص في المكان، أحدهم المشتبه به وقد انتحر لاحقا بالإضافة الى 11 جريحاً نقلوا الى مستشفيات المدينة".

وذكرت الشرطة ان الحادثة وقعت خلال مسابقة لألعاب الفيديو في المدينة، مؤكدة ان مطلق النار كان أحد المشاركين في مسابقة ألعاب الفيديو وقد كان مسلحاً "بمسدس واحد على الأقل".















و.ش



بنا 0537 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/08/27 - 00 : 09 AM