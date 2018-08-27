المستشارة الألمانية ترفض اقتراحا طرحته المفوضية الأوروبية بشأن مستويات خفض انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة برلين في 27 أغسطس/بنا/ رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأحد اقتراحا طرحته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي بتحديد أهداف جديدة أكثر صرامة بشأن مستويات خفض انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة قائلة إنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي التركيز على الوفاء بالأهداف التي حددتها هذه الدول بنفسها.

وقالت ميركل لمحطة (أيه.أر.دي) التلفزيونية "لست سعيدة بشكل خاص بهذه المقترحات الجديدة، أعتقد أنه يجب علينا أولا الالتزام بالأهداف التي حددناها بأنفسنا من قبل".



وكان ميجيل أرياس كانيتى مفوض الاتحاد الأوروبي للتغير المناخي قد قال الشهر الماضي، إنه يفكر في زيادة ما بين 40 و45 في المئة في حجم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المضرة للبيئة والتي يجب على دول الاتحاد الأوروبي تحقيقها بحلول 2030 ردا على أدلة تشير إلى تسارع وتيرة التغير المناخ.







خ.أ



بنا 0455 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/08/27 - 05 : 08 AM