طرح مناقصة المشروع أواخر 2019..مليـارا دولار تكلفـة إنشاء (مترو البحرين) المنامة في 27 أغسطس/بنا/ كشف مستشار وزير المواصلات والاتصالات لشؤون الطرق البرية د.عبدالرحمن الجناحي "ان الدراسات المبدئية للتقييم ودراسات الجدوى الخاصة بمشروع مترو البحرين قد تم الانتهاء منها"، مبينا انه "تم الوصول الى مرحلة طرح المشروع في مناقصة عالمية للبدء في تنفيذه".



وبين جناحي في تصريح نشرته صحيفة (الأيام) اليوم الاثنين "ان تكلفة مشروع مترو البحرين تتراوح بين مليار الى ملياري دولار"، مؤكدا ان "هناك توجها لتمويل المشروع بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك وفقًا لتوجه الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030"، لافتا إلى أن "طرح المشروع في مناقصة سيستغرق وقتا وذلك بسبب مشاركة القطاع الخاص، متوقعا طرح المناقصة في الربع الأخيرمن عام 2019م".



وأكد "أن مدة تنفيذ مشروع مترو البحرين سيستغرق أربع سنوات منذ بدء مرحلة الانشاءات والتنفيذ، وانه سيتم تنفيذه على 4 مراحل"، مشيرا إلى "أن المرحلة الاولى ستغطي مسافة 30 كيلومترًا مربعًا من خلال خطين للمترو وهما اولا: الخط (الاحمر) وسيربط بين مطار البحرين عبر جزيرة المحرق على شارع الملك فيصل مرورا بالمرفأ المالي ومتجها الى ضاحية السيف".



وأضاف "أما الخط الثاني (الازرق) سيبدأ من منطقة الجفير مرورا بالفاتح ثم المنطقة الدبلوماسية، ثم يلتقي مع الخط الاحمر في المرفأ المالي حيث سيكون هناك محطة مركزية في هذه المنطقة، ثم يتجه إلى السوق المركزي بالمنامة، ونزولا إلى مدينة عيسى، وتبلغ عدد محطات المرحلة الأولى نحو 20 محطة وقد تم الانتهاء من تصاميمها".



وزاد بقوله "ستبلغ المراحل الأربعة لمشروع مترو البحرين مسافة نحو 109 كيلومترات مربعة"، لافتا إلى "أن الشراكة ستكون مع جانب أجنبي، فضلا عن أن عملية تشغيل المترو، حيث تحتاج إلى مهارات معينة إلى جانب الامن والسلامة وانضباط التوقيت وتحتاج الى خبرة اجنبية"، موضحا انه بعد تشغيل المرحلة الاولى للمترو سيتم دراسة كافة النتائج ومدى اقبال المواطنين والمقيمين على المترو كما سيراعى ان يكون سعر تذكرة المترو في متناول المواطن والمقيم.



خ.أ



بنا 0340 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/08/27 - 47 : 06 AM