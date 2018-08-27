مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 27 أغسطس/بنا/ طالعتنا صحف البحرين اليوم الاثنين بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما أفردت لأهم واخر التطورات المستجدة.



وفيما يلي أبرز العناوين:



رئيس الوزراء يقول لمرتادي مجلسه أمس: التقائي المواطنين بمجلسي يحمل مجموعة من الأهداف.. وليس هدفا واحدا.



سمو رئيس الوزراء يستقبل أبناء المرحوم الوجيه عبداللطيف سليمان الناصر.



الوزير حميدان لـ (بنا): اعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين سيعمل على تعزيز الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات لفئة كبار السن.



وزارة خارجية مملكة البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

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تقديرًا لإنجازاته الإنسانية.. جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة تُكرم الأمير محمد بن فهد في سبتمبر المقبل.

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تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية .. وزارة الإسكان تستمر في استقبال دفعات جديدة من مستفيدي وحدات مدينة سلمان.



جامعة البحرين تعلن قبول نحو 7600 طالبٍ وطالبة بزيادة تفوق 26% وتدعو المقبولين إلى التثبيت قبل نهاية الشهر.



مؤسسة المبرّة الخليفية تواصل العمل في طرح برامجها لدعم الشباب البحريني بدعم مع تمكين.



ورشة تدريبية لـ25 مؤسسة خاصة تعقد الأربعاء بهيئة المهن الصحية.



موظفو ممتلكات يشاركون في دورات متخصصة للشهادات الاحترافية لشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS).\



مؤسسة التنظيم العقاري: 4 أيام امام مطوري مشاريع البيع على الخريطة للتقدم للحصول على رخص من المؤسسة.



خلف: الانتهاء من مشروع إضافة مسار للانعطاف يسارًا من شارع الرفاع إلى شارع المحرق



منظمات حقوقية تعد تقريرا عن منع السلطات الإيرانية الحريات الدينية لأهل السُنة.



في أول يوم تداولات بعد عطلة العيد مؤشرا بورصة البحرين يقفلان مرتفعين والبنوك تقود التداولات.



خلال السنوات العشر الماضية 2.95 ترليون دولار العائد الاقتصادي الإجمالي للذكاء الاصطناعي.



البحرين تبدأ حصاد الذهب في دورة الألعاب الآسيوية عبر أبطال ألعاب القوى.



منتخبنا الوطني لكرة اليد يواجه اليابان في طريقه إلى النهائي.



منتخب سلة الناشئين يلاقي منتخب عمان في المشوار الخليجي.



هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب عددا من المحافظات العراقية.



بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين اثنين شمال قطاع غزة.



خاسر في مسابقة لألعاب الفيديو يقتل 4 ويصيب 10 اشخاص بمدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية.













خ.أ



بنا 0259 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/08/27 - 07 : 06 AM