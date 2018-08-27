الطقس في البحرين: حار ورطب أحيانا مع بعض السحب.

المنامة في 27 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الاثنين في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حار ورطب أحيانا مع بعض السحب.



الرياح متقلبة الإتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة اقدام.



درجة الحرارة العظمى 40 م الصغرى 31 م.



الرطوبة النسبية العظمى 90 % الصغرى 30%.



شروق الشمس في الساعة 05:15 صباحا والغروب في الساعة 06:03 مساءا.





خ.أ



بنا 0247 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/08/27 - 57 : 05 AM