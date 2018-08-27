رئيس الوزراء الياباني يعلن رسميا ترشحه لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيسي

طوكيو في 27 أغسطس/بنا/ أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه رسميا أنه "سيرشح نفسه في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي المقررة في شهر سبتمبر المقبل".



وحسب هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية (NHK) أن آبيه "أعلن عن ترشحه أثناء زيارة لمحافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان مساء يوم أمس الأحد".



واشارت إلى أن فوز شينزو آبيه في هذه الانتخابات من شأنه أن يمنحه فترة ولاية ثالثة كزعيم للحزب الحاكم الرئيسي.



وأخبر آبيه الصحفيين أنه "حصل على دعم ساحق من الشعب الياباني عندما دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة العام الماضي، وأن من مسؤوليته الاستجابة للتفويض الشعبي".



وقال إن "اليابان تواجه نقطة تحول في تاريخها على مدى السنوات القليلة المقبلة"، مشيرا إلى الأحداث البارزة العام المقبلة مثل تنحي الإمبراطور أكيهيتو، وأول قمة سيجري عقدها في اليابان لمجموعة العشرين، كما لفت إلى ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية في عام 2020.



وأعرب آبيه عن تصميمه على تولي زمام القيادة في إنشاء دولة جديدة لعصر جديد مع إمبراطور جديد، مؤكدا إنه واثق من أنه قوي عقليا وجسديا بما فيه الكفاية لإنجاز هذه المهمة.



خ.أ



بنا 2247 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/08/27 - 01 : 02 AM