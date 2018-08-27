ارتطام سفينة استرالية باليابسة وفقدان نحو 30 شخصا كانبيرا في 26 أغسطس / بنا/ ارتطمت سفينة صيد استرالية كانت تقل 30 شخصا باليابسة اليوم عند الساحل الشمالي الشرقي لاستراليا عثر عليها فيما بعد مهجورة عند مصب نهر دينتري في شمال ولاية كوينزلاند، فيما اعتبر من كانوا عليها في عداد المفقودين، في غابات تنتشر بها التماسيح بين أشجار المانجروف.



وفي هذا السياق أكدت قوات حرس الحدود الأسترالية أنه تم تحديد مكان 11 شخصا على الأقل ممن كانوا على متن القارب و تم احتجازهم إلا أن السلطات مازالت تبحث عن حوالي 30 شخصا يعتقد أنهم يختبئون في منطقة المتنزه الوطني الشعبي.



و قال متحدث باسم وزارة الداخلية في أستراليا إن "الأولوية بالنسبة لنا التأكد من سلامة الأشخاص الذين كانوا على متن سفينة الصيد".



خ.أ



بنا 2139 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/08/27 - 47 : 12 AM