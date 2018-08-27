خاسر في مسابقة لألعاب الفيديو يقتل 4 ويصيب 10 اشخاص بمدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية جاكسونفيل /فلوريدا في 26 أغسطس/بنا/ لقي ارعة أشخاص مصرعهم في حادثة إطلاق نار في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بالشرطة قولها إن المهاجم الذي أطلق النار على القتلى قد قتل في مكانه في الحادثة التي أسفرت أيضا عن أصابة عشرة آخرين اليوم الأحد أثناء مسابقة لألعاب الفيديو كان يجري بثها عبر الإنترنت من مطعم في المدينة.



وفي هذا السياق قال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل إن المشتبه به قُتل في موقع الحادث، وأضاف على (تويتر) "عمليات التفتيش جارية".



وحسب (رويترز) للأنباء أن أطقم الطوارئ ومسؤولو إنفاذ القانون هرعوا إلى موقع الحادث في مركز جاكسونفيل لاندينج في وسط المدينة، ويضم المركز مكانا لتناول الطعام يطل على واجهة مائية وآخر للألعاب والتسوق، وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن المطعم كان يبث المسابقة، وهي للعبة كرة القدم، على الإنترنت مباشرة قبل أن يُسمع دوي إطلاق النار.



وشوهدت في اللقطات ردود فعل اللاعبين على إطلاق النار كما سُمع صوت صراخ قبل أن ينقطع التصوير.



وذكرت صحيفة (لوس انجليس تايمز) أن مطلق النار كان أحد اللاعبين المتنافسين في المسابقة لكنه خسر. ونقلت صحيفة تايمز عن رسائل للاعب آخر قوله إن المهاجم استهدف على ما يبدو عددا من الضحايا قبل أن ينتحر.



خ.أ



بنا 2110 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/08/27 - 18 : 12 AM