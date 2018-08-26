تقديرًا لإنجازاته الإنسانية.. جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة تُكرم الأمير محمد بن فهد في سبتمبر المقبل‎ المنامة في 26 أغسطس/ بنا / تكرم جائزة الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي في مملكة البحرين في دورتها الحالية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز في حفلها السنوي والذي سيقام في شهر سبتمبر في مملكة البحرين، ولقد تم إختيار الأمير محمد بن فهد لجائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي نظير إنجازات سموه في المجال التطوعي والإنساني والذي يتجاوز محيط العالم العربي، إضافة إلى تبني سموه لمبادرات إنسانية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي والتي تركت آثاراً ايجابية على المجتمعات المستهدفة واستفاد منها الآلاف من الأشخاص.



ولقد جاءت مسوغات إختيار الأمير محمد بن فهد بناءً على البرامج والمشاريع التي أطلقها ونفذها وحققت أهدافها، ولعل من أبرزها، جامعة الأمير محمد بن فهد وهي الجامعة الأولى الخاصة بالمنطقة الشرقية، كما أنشأ الأمير محمد بن فهد مؤسسة تعني بالأعمال الإنسانية وأطلق عليها مؤسسة الأمير محمد فهد للتنمية الإنسانية، ولقد تنوعت برامج ومشاريع المؤسسة لتعكس ما يواجه المجتمعات من مشكلات ولتسهم هذه البرامج في تجاوز هذه المشكلات والإسهام في تحقيقه.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1908 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/08/26 - 31 : 10 PM