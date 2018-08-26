تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية .. "الإسكان" تستمر في استقبال دفعات جديدة من مستفيدي وحدات مدينة سلمان المنامة في 26 اغسطس / بنا / تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تنفيذ برنامج عملها، أعلنت وزارة الإسكان استمرارها في استقبال دفعاتٍ جديدة من المواطنين المستفيدين من وحدات مدينة سلمان.



وقالت الوزارة إنها ستستمر في إجراءات توزيع وحدات المدينة حتى نهاية الأسبوع الجاري حسب ما هو مخطط له، وتسليم المفاتيح للمستفيدين بعد التأكد من أعمال الصيانة على جميع الوحدات والتأكد من جاهزيتها قبيل تسليمها للمستفيدين، وتزويدهم بشهادات الضمان الخاصة بمكونات الوحدة السكنية وِفْقًا لما هو متبع في إجراءات التسليم.



وأعربت الوزارة عن سعادة جميع مسؤولي ومنتسبي الوزارة لبلوغ مشروع مدينة سلمان تلك المرحلة المتقدمة، وتوزيع الوحدات على المواطنين المستفيدين، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والبنية التحتية، لا سيما وأن الوحدات التي يجري توزيعها تعد إحدى ثمار مبادرات الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية، مما سرع من كثافة تنفيذ الوحدات السكنية.



كما أشارت إلى أن هذا المشروع ساهم في تسريع تنفيذ الوحدات السكنية في مدينة سلمان ومختلف مدن البحرين الجديدة الأخرى، وأضافت الوزارة أن مشروع مدينة سلمان يتم تشييده ضمن خطة الوزارة لتنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة، والمنبثق عنه برنامج عمل الحكومة ببناء 25 ألف وحدة سكنية.



وتوجهت وزارة الإسكان بأصدق التهاني والتبريكات إلى جميع المستفيدين من الوحدات السكنية، مجددةً تعهد الوزارة بتنفيذ أمر سمو ولي العهد في أسرع وقت ممكن، والاستمرار في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاسكانية من أجل إتمام أوامر التوزيعات في مختلف المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة بكافة محافظات المملكة ومشاريع مدن البحرين الجديدة.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1732 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/08/26 - 43 : 08 PM