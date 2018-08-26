جامعة البحرين تعلن قبول نحو 7600 طالبٍ وطالبة بزيادة تفوق 26% وتدعو المقبولين إلى التثبيت قبل نهاية الشهر المنامة في 26 أغسطس / بنا / أعلنت جامعة البحرين اليوم نتائج القبول للمرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعي الجديد 2019/2018م، وهنأ رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، الطلبة المقبولين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، مشيراً إلى أن الجامعة قد هيّأت، منذ وقت مبكر، كل الإمكانيات لاستقبال المتقدمين للالتحاق بالجامعة، إذ جرى قبول جميع خريجي الثانوية العامة من المدارس الحكومية والخاصة من الحاصلين على معدل 70% فأكثر، عملا بالمكرمة الملكية السامية.



وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزاز جميع المنتسبين إلى الجامعة بالدعم المتواصل والمساندة اللذين تحظى بهما الجامعة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى – الرئيس الأعلى للجامعة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والحكومة الموقرة.



وجرى إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين لإشعارهم بالنتيجة، إذ كان نحو 8700 طالب وطالبة قد تقدموا بطلبات الالتحاق ببرامج المرحلة الأولى، واستوفى ما يقارب منهم 7600 طالب وطالبة جميع متطلبات القبول. وشهد عدد المقبولين هذا العام زيادة تفوق 26% مقارنة بعدد المقبولين في العام الجامعي الماضي.



وأعلنت عمادة القبول والتسجيل إلى ضرورة قيام الطلبة الغير مبتعثين، بتثبيت قبولهم اعتبارًا من اليوم (الأحد) وحتى موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل الموافق 31 من أغسطس الجاري وذلك بدفع رسوم التثبيت من خلال بوابة الحكومة الالكترونية أو أجهزة سداد، وذلك للحفاظ على فرصتهم الدِّراسية ومقاعدهم في التخصصات التي اختاروها، إذ أن مبلغ تثبيت القبول 128 ديناراً بحرينياً للطلبة البحرينيين و256 ديناراً للطلبة غير البحرينيين، ويعد المبلغ جزءاً من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول للطالب، وعدم تثبيت القبول في الفترة المُشار إليها ستعتبره الجامعة تراجُعًا من الطالب عن رغبته في الالتحاق بها.



وأوضحت العمادة أن تغيير الرغبات سيكون متاحاً للطلبة غير المبتعثين وذلك بعد إجراء عملية تثبيت القبول، وذلك بالدخول على نظام إدارة معلومات الطالب https://sis.uob.edu.bh مرة أخرى والضغط على زر (تغيير الرغبات)، ومن ثم إدخال ثلاث رغبات في فترة تثبيت القبول ( من 26 إلى 31 أغسطس 2018م)، على أن ينظر في هذه الطلبات بعد انتهاء فترة تثبيت القبول، وذلك بحسب الشواغر المتوافرة.



ودعا عميد القبول والتسجيل الأستاذ الدكتور عبدالرحيم عباس الطلبة المقبولين بالجامعة إلى المبادرة بتثبيت القبول، مؤكداً أهمية قراءة اللوائح والنظم التي تنظم عملية الدراسة في جامعة البحرين، وذلك لكي تسير دراستهم في الجامعة بشكل سلس وميسّر.



وأشار أ. د. عباس إلى أن القبول في بعض التخصصات سيكون مشروطاً باجتياز الطالب لامتحان يجريه القسم المعني للتأكد من استعداد الطالب وقابليته للالتحاق بالتخصص، مبيناً أن البرامج التي يجري لها امتحاناً هي: برامج كلية العلوم الصحية، والإعلام، والسياحة، والفنون والتصميم، والصيرفة الإسلامية والمعاملات المالية، والتربية الرياضية، والعمارة، والتصميم الداخلي، منبهاً إلى أن موعد الامتحان سيعلن لاحقاً.



وأكد العميد أن الطلبة المكفولين سيكونون قادرين على طباعة رسالة القبول لتزويد الجهة الكافلة بها، داعياً من يواجه أية مشكلة إلى الاتصال على الرقم الساخن (17435333) أو مراجعة موظفي القبول في القاعة رقم (S18) في الحرم الجامعي بالصخير في الفترة من الثامنة والنصف صباحاً إلى الثانية ظهرا خلال فترة تثبيت القبول المذكورة.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1606 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/08/26 - 40 : 07 PM