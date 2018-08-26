مسؤول سابق في الفاتيكان يدعو البابا فرانسيس للاستقالة لـ "تجاهله الاعتداءات الجنسية في الكنيسة"

لندن في 26 اغسطس / بنا / اتهم مسؤول بارز سابق في الفاتيكان البابا فرانسيس بأنه كان على علم بمزاعم قيام كاردينال أمريكي سابق بالاعتداء الجنسي قبل خمسة أعوام من قبول استقالته الشهر الماضي، ودعا الحبر الأعظم للاستقالة.



وذكر موقع البي بي سي أن بيانا مفصلا مكونا من 11 صفحة وزع على وسائل الإعلام الكاثوليكية المحافظة تزامنا زيارة البابا فرانسيس لأيرلندا، اتهم كبير الأساقفة كارلو ماريا فيغانو أيضا قائمة طويلة من المسؤولين الحاليين والسابقين في الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية بالتستر على قضية ماكريك.



ورفض مسؤولو الفاتيكان التعليق على تصريح فيغانو، الذي نشرته العديد من وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وإيطاليا.



والتمس البابا فرانسيس الصفح عن الاعتداء الجنسية التي قام بها رجال دين وأكد رغبته في تحقيق العدالة.



وأدلى البابا بتعليقاته في زيارته لضريح في أيرلندا. وهذه أول زيارة باباوية لأيرلندا منذ 39 عاما.



ع ذ



بنا 1452 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/08/26 - 29 : 06 PM