سمو رئيس الوزراء يستقبل أبناء المرحوم الوجيه عبداللطيف سليمان الناصر المنامة في 26 اغسطس / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ، بقصر القضيبية اليوم أبناء المرحوم الوجيه عبداللطيف سليمان الناصر يتقدمهم الدكتور فيصل عبداللطيف الناصر، والسيد صلاح عبداللطيف الناصر، اللذيّن أهديا لسموه نسخة من كتاب "كفاح ونجاح"، والذي يرصد ويوثق سيرة والدهم وما قدمه من إنجازات خلال مسيرته التجارية وأعماله الخيرية في خدمة المجتمع.

وخلال اللقاء، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي بذلها المؤلفان في إعداد هذا الكتاب تخليدا لذكرى والدهما، مؤكدا سموه على أهمية توثيق سير وقصص نجاح رجالات البحرين في مختلف القطاعات تقديرا لعطائهم الكبير وإسهاماتهم في نهضة البحرين وتطورها.



وأشاد سموه بما تركه المرحوم عبداللطيف الناصر من أثر في الحركة التجارية في مملكة البحرين، وما حظى به من مكانة وسمعة طيبة على مستوى البحرين والخليج عموما.



من جانبهم، عبر أبناء المرحوم عبداللطيف سليمان الناصر عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على ما يبديه سموه من اهتمام بحركة التأليف والنشر، مشيدين بحرص سموه على توثيق السير الذاتية لرجالات البحرين وإبرازها كقدوة للأجيال القادمة في العمل والعطاء من أجل خدمة الوطن.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1325 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/08/26 - 15 : 05 PM