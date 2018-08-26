مؤسسة المبرّة الخليفية تواصل العمل في طرح برامجها لدعم الشباب البحريني بدعم مع تمكين المنامة في 26 اغسطس / بنا / ضمن إطار اتفاقية مؤسسة المبرة الخليفية مع صندوق العمل "تمكين"، تواصل المبرة الخليفية عملها بالتعاون مع تمكين للسنة الثانية على التوالي في تنظيم البرامج الشبابية التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب البحريني وذلك لتهيئتهم للانخراط في سوق العمل.



حيث تم طرح برنامج رايات للمنح الدراسية منذ عام 2011، إذ يعتبر احد البرامج الشاملة والمتكاملة في مجال التعليم والتنمية للشباب البحريني الذي يوفر منح دراسية وحوافز مالية للطلبة والطالبات الراغبين بالالتحاق بإحدى الجامعات المعتمدة في مملكة البحرين إلى جانب العديد من المزايا وورش عمل لتعزيز ثقافة "المسؤولية المجتمعية" لغرس مبادئ التطوع وخدمة المجتمع من خلال خلق بيئة دائمة ومحفزة، بالاضافة إلى فرص للتدريب بالقطاع الحكومي والخاص.



كما تم توفير مجموعة من الدورات وورش العمل التي تتناول العديد من المجالات اهمها دورة مهارة الكتابة باللغة الانجليزية بالتعاون مع معهد برلتز البحرين، ودورات مقدمة من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية مثل دورة التفكير النقدي، تنظيم الوقت، مهارات التقديم، وغيرها الكثير .



جاء البرنامج مغايراً ومميزاً لما يقدمه من دورات وورش عمل التي تتناول العديد من المجالات لصقل المهارات الشخصية للشاب كتعزيز الثقة بالنفس، تأكيد الذات، تنمية مهارات الخطابة، الإدارة والتواصل مع الآخرين مما يمكن الشباب البحريني للإلتحاق بسوق العمل بكل فاعلية.



بدورها أكدت سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المبرة الخليفية بالجهود البارزة التي تبذلها "تمكين" في دعم الشباب البحريني، شاكرة "تمكين" على هذا الدعم الذي سيساهم في تطوير الأنشطة والفعاليات التي يقدمها برنامج رايات.



وبموجب الاتفاقية تعاونت تمكين مع مؤسسة المبرة الخليفية للسنة الثانية من العمل المتواصل لتنفيذ سبع مبادرات أستفاده منها الطلبة المسجلين في برنامج رايات للمنح الدراسية وهي دورة تقوية في اللغة الانجليزية ودورة مهارة الكتابة باللغة الانجليزية من معهد برلتز البحرين، بالإضافة إلى دورتان في الفوتوشوب من تقديم معهدTraining Plus ، ودورة التفكير النقدي ودورة مهارات التقديم بالإضافة إلى دورة تنظيم الوقت من تقديم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1324 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/08/26 - 34 : 04 PM