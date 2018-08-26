موظفو ممتلكات يشاركون في دورات متخصصة للشهادات الاحترافية لشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) المنامة في 26 اغسطس / بنا / أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين و بعد إعتمادها على استراتيجية "السحابة أوَّلاً" المعتمدة من قِبل حكومة مملكة البحرين، عن حصول أحد موظفيها في قسم تقنية تكنولوجيا المعلومات، حسين علي الصفار، على شهادة ( Certified DevOps Engineer – Professional AWS ) ليعتبر بذلك أحد أوائل البحرينيين الحاصلين على هذه الشهادة .

وتعتبر شهادة ( AWS Certified DevOps Engineer – Professional ) أعلى شهادة احترافية متخصصة على المستوى التقني. حيث تعمل على تعزيز الخبرة التقنية لتساهم في توفير، تشغيل و إدارة التطبيقات الموزعة على منصة أمازون ويب سيرفسز ، وقد حصل الصفار على هذه الشهادة بعد أن تم نقل البُنية التحتية لتقنية المعلومات في شركة ممتلكات إلى الحوسبة السحابية لأمازون ويب سيرفيسز وإغلاق مراكز بياناتها الداخلية والخارجية في شهر مايو من هذا العام.



وفي هذا الصدد قال محمد ساتر، رئيس قسم تقنية تكنولوجيا المعلومات في ممتلكات: "منذ أن قمنا بنقل البُنية التحتية إلى الحوسبة السحابية لأمازون ويب سيرفيسز في شهر مايو من هذا العام، عملت ممتلكات على تشجيع استخدام خدمات الحوسبة السحابية. وقد كان لحسين دورًا فاعلًا في الشركة لتنفيذ خطة الحكومة في هذا المجال لتصبح ممتلكات أول شركة حكومية في البحرين تنقل جميع بياناتها إلى البُنية التحتية التكنولوجية السحابية .. وقد أصبح حسين مثالًا يُحتذى به كونه من أوائل البحرينيين الحاصلين على شهادة AWS Certified DevOps Engineer – Professional."



يعمل موظفو قسم تقنية تكنولوجيا المعلومات في ممتلكات على الحصول على الشهادات الاحترافية لشركة أمازون ويب سيرفيسز. حيث حصل كل من برامود نامبيار، مدير تقنية تكنولوجيا المعلومات في الشركة، ونزار رضي، مشارك أول في قسم تقنية تكنولوجيا المعلومات، على شهادة AWS Solutions Architect – Associate، التي ساهمت في تعزيز خبرتهما في كيفية تصميم ونشر تطبيقات آمنة على تقنيات AWS.



وقال حسين الصفار، مشارك أول في قسم تقنية تكنولوجيا المعلومات: "عملت هذه الدورة بشكل هام على تعزيز خبرتي ومهاراتي في مجالات الأتمتة وتنفيذ الضوابط الأمنية، عمليات الحوكمة، وأنظمة الامتثال والتسجيل .. وإنني على ثقة بأن هذه المهارات الجديدة التي كسبتها خلال الدورة ستساهم في تطوير الشركة" .



وقامت ممتلكات بتشجيع شركات محفظتها الاستثمارية المحلية بترحيل بُنيتها التحتية الرقمية إلى نظام الحوسبة السحابية، من أجل تقليل التكاليف وزيادة الأمن الإلكتروني للشركات المملوكة للحكومة.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1324 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/08/26 - 16 : 06 PM