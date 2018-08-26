أمانة العاصمة تزيل 2068 اشغال طريق خلال سبعة أشهر

المنامة في 26 أغسطس/ بنا / أكدت أمانة العاصمة انها ازالت 2068 عامود حديدي من مختلف مجمعات العاصمة ضمن حملاتها التفتيشية الدورية لإزالة اشغالات الطرق خلال السبعة أشهر الماضية.

وتضمنت حملات إزالة الاعمدة الحديدة عددا من مناطق العاصمة أبرزها المنامة في شارع المتنبي، شارع الامام الحسين، شارع القلعة وشارع باب البحرين، ومنطقة الحورة للمجمعات 318 و321 وبعض الأماكن المتفرقة، كأمام بعض المحلات التجارية والورش والمنازل والأحياء السكنية، استجابة للشكاوي والملاحظات التي وردتها من المواطنين والمقيمين.



وبينت الأمانة أن وضع الأعمدة الحديدية من قبل السكان لحجز مواقف السيارات دون أي مبرر وبدون الحصول على موافقة الجهات المعنية والحصول على ترخيص إشغال طريق من الأمانة، مما يعد مخالفة صريحة للقانون، حيث تعتبر هذه المساحات مساحات عامة وحق للجميع وليست أملاكاً خاصة. ويباشر عليه قسم خدمات النظافة إجراءات الإزالة فوراً، وذلك حسب قانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن اشغال الطرق العامة.



وأوضحت أمانة العاصمة أنه بموجب هذا القانون يتم اخطار المخالف بضرورة الالتزام بالاشتراطات والقوانين والمبادرة لتصحيح وضع المخالفات بإزالة الأعمدة الحديدية وإلا فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإزالتها من قبلها، ومصادرة ممتلكاتهم المتعلقة بالمخالفة مع تحميلهم مصاريف الإزالة.

وقالت الأمانة إنها مستمرة في حملاتها التفتيشية على جميع المخالفات البلدية الموجودة في العاصمة، منها إزالة الأعمدة الحديدية وإزالة المظلات والمنشآت غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.



واهابت أمانة العاصمة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة مراجعتها قبل القيام بأي أعمال إنشائية أو إشغال الطريق العام للحصول على الترخيص اللازم، تجنباً للإزالة بالطرق الإدارية والقانونية، داعية المواطنين والمقيمين الابلاغ عن أماكن وجود اشغالات الطريق العام من خلال النظام الوطني الموحد للشكاوى والمقترحات "تواصل"، أو من خلال حسابات أمانة العاصمة في وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الحضور الشخصي أو الاتصال بأخصائي الشكاوى بقسم العلاقات العامة والإعلام على هاتف رقم 17983031.





ل.ب/و.ش



بنا 1223 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/08/26 - 42 : 03 PM