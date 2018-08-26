خلف: الانتهاء من مشروع إضافة مسار للانعطاف يسارًا من شارع الرفاع إلى شارع المحرق المنامة في 26 أغسطس / بنا / تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحام المروري وتحسين انسيابية الحركة في عدد من شوارع المملكة، صرح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف بأن الوزارة قد انتهت من تنفيذ مشروع إضافة مسار للانعطاف يسارًا من شارع الرفاع إلى شارع المحرق ضمن إجراءات الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحام المروري عند التقاطعات الحيوية.



وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية القادمة من دوار الساعة والمنعطفة شرقاً على شارع المحرق والمتجهة شرقاً على شارع الرفاع، وتتضمن أعمال المشروع إضافة مسار للانعطاف جهة اليسار من شارع الرفاع إلى شارع المحرق بحيث يكون مسارين للانعطاف يساراً وتوفير جزيرة فاصلة للحركة إلى شارع المحرق للمركبات المتجهة يساراً والمركبات المتجهة شرقاً على شارع الرفاع، فضلاً عن أعمال تحسين الإنارة.



وأوضح المهندس عصام خلف أن المشروع تضمن وضع إشارات المرور التنظيمية والتحذيرية وعمل الدهانات الأرضية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة على الشارع، والذي سيخفف من طوابير الانتظار على شارع الرفاع بنحو 45%، كما سيزيد الطاقة الاستيعابية إلى 12%.

ولفت إلى أن هذا المشروع يسهم في تخفيف الإزدحامات المرورية على شارع الرفاع، للمتجهين على شارع المحرق، خصوصاُ في أوقات الذروة، حيث يخدم المشروع الأهالي القادمين من دوار الساعة والمتجهين للرفاع، للوصول بسهولة للمنشآت التجارية والسكنية، مما يسهم في تخفيف الازدحام الواقع على الإشارة.



ويشكل هذا المشروع أهمية لحركة المركبات بالمحافظة الجنوبية، بالإضافة إلى تحقيق رغبات الأهالي لتخفيف الازدحام الواقع على الإشارة يومياً.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 1143 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/26 - 57 : 02 PM