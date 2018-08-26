بلدية المنطقة الجنوبية تزيل ما يزيد عن 300 إعلان مخالف في النصف الأول من 2018

المنامة في 26 أغسطس / بنا / قامت بلدية المنطقة الجنوبية بحملة موسعة لإزالة الإعلانات المخالفة في مختلف الشوارع والمناطق في الجنوبية، حيث تمت إزالة ما يزيد عن 300 إعلان مخالف من الإعلانات الصغيرة والكبيرة في النصف الأول من العام الجاري، من خلال تكثيف الجهود من قبل الأقسام المختصة ممثلة في قسم تراخيص الخدمات وقسم متابعة خدمات النظافة بإدارة الخدمات الفنية بالبلدية.



وقد قامت البلدية بإزالة الإعلانات المخالفة وتحويلها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تمت مخاطبة المخالفين لإزالة مخالفتهم على الفور ورصدت عددًا من المتجاوبين الذين باشروا بالإزالة.



وتقوم بلدية المنطقة الجنوبية بشكل مستمر في تنفيذ هذا النوع من الحملات للحد من ظاهرة انتشار الإعلانات العشوائية المخالفة في كافة المناطق والتي قد يتسبب بعضها في تشويه المنظر العام للمنطقة أو إعاقة الرؤية في الشوارع خاصة تلك التي يتم وضعها على أعمدة الإنارة وعلى إشارات المرور وعلى اللوحات الإرشادية في الشوارع والطرقات العامة.



ودعت البلدية المواطنين والمقيمين وأصحاب المحلات التجارية إلى التعاون معها في الحد من هذه الظاهر التي تشوه الممتلكات والمرافق العامة ولتنفيذ القوانين والاشتراطات البلدية المتعلقة بهذا الشأن.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 1017 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/08/26 - 28 : 01 PM