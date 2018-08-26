هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب عددا من المحافظات العراقية بغداد في 26 أغسطس/ بنا / قال مسؤول في هيئة الرصد الزلزالي بالعراق اليوم الأحد، إن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظات شمال ووسط البلاد.



واضاف مدير المراصد الخارجية بالهيئة علي عبد الخالق لـ"الأناضول"، إن "هزة بقوة 6 درجات ضربت في الساعة الواحدة و15 دقيقة فجر اليوم بالتوقيت المحلي محافظات السليمانية وصلاح الدين وكركوك وديالى وأجزاء من بغداد".



وأوضح أن "الهزة الارضية ناتجة عن هزة ارضية ضربت منطقة كرمنشاه الايرانية على بعد 220 كم شمال شرق بغداد"، مشيرا الى انه "لم تسجل أي أضرار جراء الهزة".







و.ش



بنا 0748 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/08/26 - 55 : 10 AM