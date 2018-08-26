إحالة وزير الداخلية الإيطالي للتحقيق في قضية سفينة المهاجرين "ديتشوتي" روما في 26 أغسطس/ بنا / احالت النيابة العامة الايطالية نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية ماتيو سالفيني، ومدير مكتبه، ماتيو بيانتيدوزي، للتحقيق في قضية السفينة "ديتشوتي".



وكانت السفينة "ديتشوتي" تقل 177 مهاجرًا غير نظامي وترسو في ميناء مدينة كاتانيا بصقلية، منذ يوم الثلاثاء الماضي، غير ان سالفيني منع ركابها من النزول للبر الإيطالي.



ووصلت السفينة ميناء كاتانيا، بعدما سمح وزير النقل والبنى التحتية الإيطالي دانيلو تونينيللي، فجر الثلاثاء الماضي، لها بدخول المياه الإيطالية، بعد 6 أيام من البحث عن ميناء.

ووافق سالفيني، الأربعاء الماضي، على نزول الأطفال غير المصحوبين من السفينة، وعددهم 27، دون باقي الركاب.



وفي وقت سابق من اليوم، سمحت السلطات الصحية في ميناء كاتانيا بنزول 16 شخصاً من السفينة لأسباب صحية، لكن لم ينزل منهم سوى 13 فقط.

ويبقى على متن السفينة في الوقت الحاضر، 137 مهاجرا غير نظامي يحملون جنسيات إريتريا، وبنغلاديش، وجزر القمر، وسوريا، ومصر، والصومال، حسب معطيات وزارة الداخلية.





و.ش



بنا 0658 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/26 - 08 : 10 AM