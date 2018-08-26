السعودية تستنكر بشدة الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش المصرية جدة في 26 أغسطس/ بنا / أدانت المملكة العربية السعودية بـشدة الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من أفراد الشرطة.

وأكد المصدر لوكالة "واس" تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية فيما تتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشقيقة جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.



و.ش



بنا 0643 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/08/26 - 57 : 09 AM