جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين شمال الخليل الخليل في 26 أغسطس/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل.

وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، "لقد تم الاعتقال بعد تفتيش منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها، وتم نقلهم الى مستوطنة "كرمي تسور" ومعسكر عصيون".



من جهة أخرى اكدت مصادر أمنية، لوكالة "وفا" أن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت الشاب معتصم أحمد الواوي، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.



و.ش



بنا 0551 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/08/26 - 00 : 09 AM