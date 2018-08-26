وفاة السيناتور الأميركي جون ماكين بعد صراع طويل مع سرطان الدماغ واشنطن في 26 أغسطس/ بنا / توفي السيناتور الأميركي جون ماكين عن 81 عاماً بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدماغ.



وقال مكتب السناتور الجمهوري الراحل في بيان إن "السيناتور جون سيدني ماكين الثالث توفي في الساعة الرابعة والدقيقة 28 من بعد ظهر الخامس والعشرين من أغسطس 2015.



وأضاف البيان أن بطل الحرب السابق الذي يحظى باحترام كبير في بلاده "خدم الولايات المتحدة الأميركية بإخلاص لمدة 60 عاماً".

ووصفت سارة بالين، حاكمة ولاية ألاسكا السابقة، والمرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملة جون ماكين الرئاسية في انتخابات 2008، السيناتور الراحل بـأنه "أمريكي حقيقي".



وغردت بالين على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مساء السبت، "لم يسبق لجون أن اتخذ الطريق السهل في الحياة - ومن خلال التضحية والمعاناة كان مصدر إلهام للآخرين لخدمة شيء أكبر من النفس".



وقالت بالين إن ماكين كان "مستقلا ومقاتلا ولا يخشى أبدا الدفاع عن معتقداته".





و.ش



بنا 0545 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/08/26 - 56 : 08 AM