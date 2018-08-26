وزارة خارجية مملكة البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة‎ المنامة في 26 أغسطس / بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن استشهاد عدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتضامنها معها في مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب وتأييدها لكل ما فيه أمنها واستقرارها.



وتعرب وزارة الخارجية عن بالغ تعازيها ومواساتها لذوي الشهداء وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره ومهما كانت دوافعه ومسبباته، والداعي إلى تضافر كافة الجهود الهادفة لاجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها.



أ.ا.ش/و.ش



بنا 0537 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/08/26 - 47 : 08 AM