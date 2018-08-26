مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 26 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الاحد بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما أفردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.

/ وزير التربية والتعليم: بدء فحص الشهادات المزورة المبلغ عنها ابتداء من اليوم.

/رئيسة لجنة الاعتماد الأكاديمي: التعامل مع مخالفات الشهادات الدراسية بصرامة.

/ رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان:إجراءات البحرين بوقف منح التأشيرات للقطريين تتسق مع العهد الدولي.

/حل جمعية التبادل الثقافي البحريني الأمريكي ونادي البحرين للتصوير.

/«أمانة العاصمة» يحذر من عدم معالجة مشكلة البيوت المهجورة.

/لــجـان جــائزة عـيــسى بـن عــلي للـعـمل الــتطـوعي تــواصـل الـتـحـضيرات لحـفـــل تــوزيع الـجــائزة في سبتمبر.

/قرار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني.

/رئيس الشورى: الجمعيات التعاونية شريك أساسي في التنمية المجتمعية.

/بلدية الشمالية أنجزت أكثر من 11 ألف ترخيص خدمي خلال 6 أشهر.

/القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى البحرين تؤكد اعتزازها بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار.

/إضرابات جديدة في إيران ومتظاهرون يهتفون «دولتنا مركز اللصوص».

/محامية حقوقية إيرانية مسجونة تدخل في إضراب عن الطعام.

/روسيا تتهم المعارضة السورية بالتحضير لهجوم كيميائي في إدلب.

/الروهينجا يطالبون «بالعدالة» بعد عام على حملة أجبرتهم على النزوح من بورما.

/الأمم المتحدة تحض الدول الأوروبية على استقبال مهاجرين منعت إيطاليا دخولهم.

/الفلسطينيون ينددون بـ«الابتزاز» الأمريكي إثر وقف المساعدات.

/أمريكا تنتقد المساعدات الأوروبية لإيران.. الأموال بيد نظام إيران تعزز الاغتيالات في أوروبا.

/الصين تنتقد اتهامات ترامب بشأن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.





و.ش



بنا 0535 جمت 26/08/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/08/26 - 44 : 08 AM