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الطقس في البحرين: حار يتحول الى رطب خلال الليل‎
2018/08/26 - 55 : 06 AM
المنامة في 26 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم الاحد في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حار يتحول الى رطب خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية إلى شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة احيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث اقدام.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، و الصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 90 %، و الصغرى 35 %.

م.أ.ب
عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2018/08/26 - 55 : 06 AM
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