الطقس في البحرين: حار يتحول الى رطب خلال الليل‎ المنامة في 26 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم الاحد في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حار يتحول الى رطب خلال الليل.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية إلى شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة احيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث اقدام.



درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، و الصغرى 30 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 90 %، و الصغرى 35 %.



م.أ.ب

عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/08/26 - 55 : 06 AM