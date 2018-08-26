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مليار دولار من البنك الدولي لدعم موازنة إثيوبيا
2018/08/25 - 34 : 09 PM
أديس أبابا 25 أغسطس/بنا/ قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم السبت إن "البنك الدولي سيقدم لبلاده دعما مباشرا للميزانية بقيمة مليار دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد أن علق البنك ومانحون آخرون المساعدة في الميزانية في أعقاب انتخابات اتسمت بالعنف وكانت مثارا للخلاف في عام 2005م".


وأبلغ أحمد مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله قرار البنك الدولي قائلا "هذا بسبب الإصلاحات الجارية في البلاد"، وأعلن أحمد سلسلة من التغييرات السياسية والاقتصادية منذ أن تولى منصبه في أبريل نيسان.

خ.أ

بنا 1828 جمت 25/08/2018


عدد القراءات : 44         اخر تحديث : 2018/08/25 - 39 : 09 PM
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