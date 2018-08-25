الطقس المتوقع ليوم غد الأحد حسن ولكن مع غبار خفيف في وقت لاحق من الليل المنامة في 25 أغسطس/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع من الساعة السادسة مساء اليوم السبت إلى الساعة السادسة مساء غد الأحد سيكون مشيئة الله حسن ولكن مع غبار خفيف في وقت لاحق من الليل، ويتحول إلى حار خلال النهار.



الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية إلى شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.



درجة الحراة العظمى41 درجة، والصغرى 28 درجة.



الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 20%.



شروق الشمس في الساعة 05:15 صباحا وغروبها في الساعة 06:05 مساءا.







خ.أ



بنا 1558 جمت 25/08/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/08/25 - 09 : 07 PM