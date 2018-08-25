تحت رعاية معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة.. الإعلان عن إطلاق النسخة الثالثة من معرض التطوير العقاري الاثنين المقبل المنامة في 25 أغسطس/ بنا / أعلن رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية (BaPDA) المهندس عارف هجرس عن إطلاق النسخة الثالثة من معرض البحرين للتطوير العقاري (BaPDEX 2018) برعاية كريمة من معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27-31 من شهر أغسطس الجاري، في مجمع سيتي سنترالبحرين، وبمشاركة واسعة النطاق من الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الإعمار والتطوير العقاري.



وفي هذا السياق أشاد هجرس برعاية معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة التي تعكس الاهتمام الحثيث الذي توليه القيادة الرشيدة للمشاريع العقارية، وهو ما بدى جليا في النهضة العقارية التي تشهدها مملكة البحرين عاما بعد عام.



كما أكد رئيس جمعية التطوير العقاي البحرينية على ما سيشهده هذا المعرض من اختلاف وتميز عن سابقيه، مشيرا إلى الإقبال العالي الذي لمسه للمشاركة في المعرض من قبل شركات التطوير العقاري، وهو ما يبرهن على مثل أهمية هذه المعارض وضرورتها بالنسبة للمطورين العقاريين، كونها عامل مساعد على ترويج المشايع التطويرية وإبراز الفرص الاستثمارية في في البحرين، وكونها حلقة وصل بين المواطن الباحث عن خيارات سكنية لائقة خلال فترة قياسية وبين المستثمر، فضلا عن أنها مبادرة نحو الشراكة المرتقبة بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص، لاسيما وان الأخير اليوم بات شريكا مهما نحو تحقيق النمو الاقتصادري واستدامته.



مما يجدر ذكره أن معرض البحرين للتطوير العقاري الذي انطلق في العام 2012 يعتبر هو الأول من نوعه في المملكة، بما يحمله من طابع خاص يوفر البيئة المثلى لعرض مشروعات استثمارية وعقارية وإسكانية حالية ومستقبلية تحت سقف واحد.







خ.أ



بنا 1452 جمت 25/08/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/08/25 - 04 : 06 PM