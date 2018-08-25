قوات الإحتلال تعتقل أربعة من موظفي الأوقاف في المسجد الأقصى رام الله في 25 أغسطس/بنا/ اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، أربعة من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس.



وأفادت مصادر في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأربعة موظفين من مركز عملهم داخل المسجد المبارك، وحوّلتهم الى مركز التوقيف والتحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن الاعتقالات شملت كلا من "عيسى الدباغ، وباسم الزغير، وجمعة مناصرة، وحمد علقم"، وتم اعتقالهم أثناء عملهم في سبيل قاسم باشا داخل المسجد الأقصى المبارك.



خ.أ



بنا 1322 جمت 25/08/2018





عدد القراءات : 102 اخر تحديث : 2018/08/25 - 36 : 04 PM