تحت رعاية الوزير ميرزا .. انطلاق مؤتمر "سمارتسِك " للأمن السيبراني سبتمبر المقبل المنامة في 25 أغسطس / بنا / تحت رعاية وزير شئون الكهرباء والماء سعادة السيد عبد الحسين علي ميرزا يقام في مملكة البحرين مؤتمر "سمارتسِك SmartSec" للأمن السيبراني وبلوكتشين في 4 و5 سبتمبر القادم، والذي تنظمه جمعية البحرين لشركات التقنية "بِتك"، حيث أعلنت "إن جي إن" الدولية، وهي شركة متخصصة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات مقرها في الرئيسي عن رعايتها الماسية للمؤتمر.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "إن جي إن" الدولية السيد يعقوب العوضي، إن هذه الرعاية تأتي في إطار حرص الشركة على دعم المبادرات البحرينية الرامية إلى التعرف على أحدث التطبيقات العالمية في المجالات التقنية المتقدمة مثل الأمن السيبراني وبلوكتشين، وتسخيرها من أجل تسريع الأداء ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية في المؤسسات البحرينية الحكومية والخاصة.



وأضاف العوضي في تصريح له بهذه المناسبة أن شركة "إن جي إن" وبالتعاون مع شركائها الدوليين "كاسبرسكي وفكترا" ستعمل من خلال مؤتمر "سمارتسِك" على التعريف بأفضل سبل توطين تلك التطبيقات في مملكة البحرين، وتشخيص التحديات التي تواجه خطط حماية بيانات ومعلومات مؤسسات القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع عملية التحول الرقمي في المملكة.



واختتم تصريح بالقول إن شركة "إن جي إن" ستستثمر حضورها في هذا المحفل التقني من أجل التعريف بالحلول التي تقدمها لقطاع الأعمال في البحرين والسعودية وحول العالم اعتمادا على تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى خدمات الاستشارات والتنفيذ والدعم مع التركيز على أمن المعلومات والشبكات والواقع الافتراضي والحلول ثلاثية الأبعاد، والتقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء وبلوكتشين ونمذجة معلومات البناء والحوسبة السحابية.



يشار إلى أنه إضافة إلى شركة "إن جي إن" الدولية، يستقطب مؤتمر "سمارتسك" في نسخته الأولى هذا العام ممثلين عن كبرى شريكات التقنية من البحرين والمنطقة والعالم، مثل أوراكل ومايكروسوفت الأمريكيتين، وأرامكو السعودية، وأفانزا الإماراتية، وغيرها من الأسماء المعروفة دوليا مجال أمن المعلومات وبلوكتشين.





ع إ ح/و.ش



بنا 0951 جمت 25/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/25 - 23 : 01 PM