وزير العمل يلتقي نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية وعدد من رؤساء الجمعيات الخيرية بالمحافظة المنامة في 25 أغسطس / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نائب رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية السيد أحمد الكوهجي، وعدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الخيرية لقرى سار، ومقابة، والشاخورة، والقدم، وأبوصيبع، والحجر، وذلك في مكتبه بالوزارة.



وتم خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون في عدد من المجالات الخاصة بالتسهيلات المقدمة للجمعيات الخيرية، وتعزيز سبل التنسيق للقيام بدورها ومسؤولياتها الاجتماعية في مختلف قرى المحافظة الشمالية، والنظر في عدد من الطلبات المقدمة من ممثلي الجمعيات فيما يتعلق بتنظيم العمل الخيري والتطوعي في مملكة البحرين.



وفي هذا السياق، أكد حميدان على أهمية الشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتسهيل عمل المؤسسات والجمعيات الخيرية من أجل الارتقاء بخدماتها الإنسانية والاجتماعية، وعلى الأخص دعمها للأسر المحتاجة في إطار التكافل الاجتماعي الذي يحظى بدعم ورعاية من الحكومة الموقرة، لافتاً إلى ان رفع مستوى التنسيق وتقديم كافة أوجه المساندة لتعزيز عمل الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني يعد أهم الركائز الأساسية في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.



من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية وممثلي الجمعيات الخيرية بالمحافظة بالتعاون القائم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمنظمات الأهلية والمجالس البلدية، مؤكدين حرصهم على تحقيق هذه الأهداف الإنسانية النبيلة، لافتين النظر إلى الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في خدمة المجتمع البحريني.





ع إ ح/و.ش



بنا 0900 جمت 25/08/2018





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2018/08/25 - 14 : 12 PM