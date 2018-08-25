حجز المواعيد الكترونياً في مراكز خدمات المشتركين .. هيئة الكهرباء والماء تطلق منصة إلكترونية لإدارة طوابير الانتظار المنامة في 25 أغسطس / بنا / أطلقت هيئة الكهرباء والماء منصة إلكترونية تتثمل بتدشين خدمة جديدة لإدارة طوابير الانتظار في مراكز خدمات المشتركين التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الشركة البحرينية Skiplino Technologies المتخصصة في إدارة طوابير الانتظار.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة تماشياً مع الاهتمام الحكومي بمبدأ السياسة الخضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب العمل على توفير كافة السبل المتاحة لتعزيز التواصل الفعال بين المشتركين وهيئة الكهرباء والماء، وتأكيداً منها على أهمية التحول الرقمي والاستفادة من الخدمات التكنولوجية في تحسين الخدمات وتسهيل وصولها للمشتركين.



و ستتيح هذه الخدمة للمشتركين إمكانية حجز مواعيدهم الكترونياً في مراكز الخدمات التابعة للهيئة دون الحاجة للوصول والوقوف في طوابير الانتظار، التي سيتم استبدالها بنظام مراقبة طوابير فعال ومباشر وهو الأمر الذي سيسهم في جدولة المواعيد بشكل سلس بالنسبة للمشتركين وموظفي خدمة العملاء ولاسيّما أن مراكز خدمات المشتركين تعمل على مدار 11 ساعة متواصلة، كما يمتاز هذا النظام بتوفير الوقت والجهد للمشتركين ويعمل على تقليص الإجراءات المتبعة والوقت المستغرق لإتمام المعاملات الإدارية والمالية في مراكز خدمات المشتركين.



وتعد هيئة الكهرباء والماء أول جهة حكومية تطبّق هذه الخدمة المتطورة في مملكة البحرين، وذلك لسعيها المستمر لتطوير خدماتها لتلبية احتياجات جميع المشتركين واتاحة الفرص لهم بالاستفادة من خدمات الهيئة باستخدام الوسائل المناسبة لهم وتمكينهم للوصول إلى المراكز بأريحية وحسب الأوقات المتاحة لهم.







ع إ ح/و.ش



بنا 0741 جمت 25/08/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/08/25 - 55 : 10 AM