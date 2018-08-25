الولايات المتحدة تدعو المعارضة في زيمبابوي إلى احترام نتائج الانتخابات الرئاسية واشنطن في 25 أغسطس/ بنا / دعت الولايات المتحدة الأمريكية، المعارضة في زيمبابوي إلى احترام نتائج الانتخابات الرئاسية التي أقرتها المحكمة الدستورية في زيمبابوي، وحثت كافة الأطراف للحوار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى احترام دستور زيمبابوي وقوانين البلاد.



وأضاف أن الولايات المتحدة تدعو حكومة زيمبابوي إلى إجراء مناقشات جوهرية مع جميع الأطراف وتنفيذ الإصلاحات في مجال الانتخابات والمجال السياسي والاقتصاد.



وأيدت المحكمة الدستورية في زيمبابوي أمس، إعلان فوز الرئيس إمرسون منانجاجوا بانتخابات الرئاسة التي جرت يوم 30 يوليو.



ورفضت المحكمة طعن المعارضة على نتيجة الاقتراع والذي تسبب في إرجاء تنصيب منانجاجوا، وصدر الحكم بإجماع قضاة المحكمة الدستورية.



و.ش



بنا 0627 جمت 25/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/25 - 57 : 09 AM