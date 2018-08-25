الولايات المتحدة تلغي أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين واشنطن في 25 أغسطس/ بنا / أعلنت الولايات المتحدة عن إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين.



وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إنّ الإدارة الأميركية ستقوم "بتغيير وجهة استخدام أكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة". بناء على طلب من الرئيس ترامب.



واشار الى أن إلى هذا الإجراء اتّخذ بعد "مراجعة برامج المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يخدم إنفاق هذه الأموال المصالح القومية للأميركيين".



بدوره قال السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط في بيان إن إدارة الرئيس ترامب "تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين".



و.ش



بنا 0555 جمت 25/08/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/08/25 - 05 : 09 AM